«Никого не было рядом»: Больная раком Ия Нинидзе призналась, что три года носила траур

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Актриса тяжело переживала смерть любимого мужчины.

Ия Нинидзе рассказала о своей непростой судьбе, а также бедах, которые ей пришлось пережить в личной жизни. На передаче «Судьба человека» она поведала, как, будучи ещё совсем юной, в 17 лет вышла замуж за Нико Шенгелая. Супруги жили в разных городах, что сильно ухудшало их отношения. Переломный момент наступил тогда, когда Нинидзе забеременела, а муж потребовал, чтобы она сделала аборт.

Она согласилась выполнить его волю, но после этого актриса рассталась с супругом и ещё долго боялась мужчин. Следующий муж – актер Сергей Маскачев также не стал любовью всей её жизни. Несмотря на то, что она родила в этом браке своего первого ребёнка, из-за расстояния брак распался.

Третьим мужем Нинидзе стал мужчина по имени Михаил, от которого она родила дочь. Вскоре супруг бросил её с двумя детьми и уехал в США. После этого она влюбилась в женатого мужчину, который бросил ради неё семью. Однако счастье актрисы продлилось недолго – через три с половиной года он умер из-за того, что был увлечён наркотиками.

Знаменитость призналась, что пережить этот период ей было тяжело. Три года она носила траур и в то же время боролась с онкологией. Никого не было рядом, чтобы поддержать Нинидзе в трудную минуту, но она справилась, поборола недуг и теперь живёт ради детей и внуков. Больная раком актриса заявляет, что сейчас она абсолютно счастлива.

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