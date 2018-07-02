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«Никого не было рядом»: Больная раком Ия Нинидзе призналась, что три года носила траур

Сегодня, 16:46

Актриса тяжело переживала смерть любимого мужчины.

Ия Нинидзе рассказала о своей непростой судьбе, а также бедах, которые ей пришлось пережить в личной жизни. На передаче «Судьба человека» она поведала, как, будучи ещё совсем юной, в 17 лет вышла замуж за Нико Шенгелая. Супруги жили в разных городах, что сильно ухудшало их отношения. Переломный момент наступил тогда, когда Нинидзе забеременела, а муж потребовал, чтобы она сделала аборт.

Она согласилась выполнить его волю, но после этого актриса рассталась с супругом и ещё долго боялась мужчин. Следующий муж – актер Сергей Маскачев также не стал любовью всей её жизни. Несмотря на то, что она родила в этом браке своего первого ребёнка, из-за расстояния брак распался.

Третьим мужем Нинидзе стал мужчина по имени Михаил, от которого она родила дочь. Вскоре супруг бросил её с двумя детьми и уехал в США. После этого она влюбилась в женатого мужчину, который бросил ради неё семью. Однако счастье актрисы продлилось недолго – через три с половиной года он умер из-за того, что был увлечён наркотиками.

Знаменитость призналась, что пережить этот период ей было тяжело. Три года она носила траур и в то же время боролась с онкологией. Никого не было рядом, чтобы поддержать Нинидзе в трудную минуту, но она справилась, поборола недуг и теперь живёт ради детей и внуков. Больная раком актриса заявляет, что сейчас она абсолютно счастлива.

Ранее мы писали, что вдова основателя «Комбинации» вышла замуж за друга Олега Табакова. Наталья Шишинина не афишировала подробности своей личной жизни, однако журналистам удалось узнать некоторые детали.

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