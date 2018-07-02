Певица-трансгендер Зианджа шокировала глубоким декольте

Сегодня, 16:41

Сменивший пол Борис Апрель начал радовать поклонников женственными формами.

Певица-трансгендер Зиаджа шокировала всех фанатов глубоким декольте и упругой грудью.

«Сколько бы раз мне не говорили нет - я не сдавалась. Когда тобой по-настоящему движет любовь, где нет места злости, жадности и зависти - тебя не остановить и не сломать», - сообщила артистка.

Поклонники поддержали рыжеволосую барышню с веснушками лестными комментариями.

«Вау какая красотка и милаха, не хватает только парня. Зианджа удачи тебе в личной жизни, и во всех твоих делах», «Удачи тебе! Ни за что не сдавайся, что бы ни случилось - верь в себя и иди вперёд! Вода камень точит - ты тоже добьешься своего, придет такое время!», «Вы такая прекрасная, от вас веет добром я вас обожаю», - писали поклонники.

Изменения в облике певца начали происходить после осознания, что он не мужчина. Высокий, худощавый блондин решился сделать свою жизнь лучше. И судя по его довольным фотографиям, у него это получилось.