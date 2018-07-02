"Пора лично напялить ей лифчик": Торчащие соски Бузовой взбесили поклонников

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На отдыхе в Италии теледива настолько расслабилась, что совсем перестала обращать внимание на свой внешний вид - забыв надеть бюстгальтер под обтягивающее платье, испортила все впечатление от своего душевного поздравления российским футболистам.

После концерта в Рязани Ольга Бузова сразу отправилась на отдых в Италию. Первый же день на отдыхе она посвятила прогулке по живописным местечкам близ Помпей. Как обычно Бузова жаловалась на усталость, спала, ела, наслаждалась пейзажами, а чтобы ей не было так одиноко, она постоянно общалась со своими подписчиками в Instagram, делясь с ними впечатлениями в сторис.

Ее фолловеры смогли из дома погулять по красивым итальянским улочкам, вместе с ней посмотрели футбольный матч, а позже отметили победу. Вскоре в ее микроблоге появилось эмоциональное видеообращение, в котором Ольга поделилась своей искренней радостью невероятной победе.

А вот следующее видео вызвало невероятный поток критики и замечаний в адрес звезды: подписчики высмеяли безграмотность девушки, которая умудрилась допустить ошибку в слове "знакомиться", пришли в ужас от количества бессвязных и бессмысленных фраз в коротком ролике, и не забыли раскритиковать внешний вид телеведущей. Больше всего взбесили поклонников торчащие соски Ольги Бузовой, который отчетливо выделялись под обтягивающим платьем, ведь девушка предпочла оставить бюстгальтер дома. Несмотря на то, что летнее платье многим понравилось, такая форма демонстрации своей груди никому не понравилась: "пора лично напялить ей лифчик", а некоторые заключили, что Бузовой сильно не достает интима.