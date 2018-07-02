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«Сиськи за победу»: Хоккейная черлидерша написала портрет Дзюбы грудью

Сегодня, 16:37

Мундиаль продолжает удивлять и «зажигать». Вокруг него невероятное количество событий, которые трудно связать с футболом, однако, между ними есть связь.

Известная хоккейная черлидерша после выхода России в четвертьфинал написала портрет Дзюбы. Сделала она это собственной грудью.

Ранее Ульяна Тригубчак была известна, как самая активная черлидерша хоккеистов «Салават Юлаев». Она посчитала, что Дзюба, забивший уже три мяча на ЧМ-2018, достоин того, чтобы ему посвятили необычный портрет.

Краски – это традиционно, а вот грудью «художницы» пользуются не всегда. Черлидерша сообщила, портрет Дзюбы она посвятила «великой победе». В Сети она разместила «процесс написания». Фанаты футбола шутят, что черлидерша отдала «сиськи за победу».

Специалисты отмечают, что при столь необычном «приёме творчества» портрет Дзюбы достаточно похож на футболиста. При этом, черлидерша желает разыграть этот портрет среди своих подписчиков. Будет ли удовольствие платным, девушка не сообщила.

Россия второй раз за десять лет, буквально, сошла с ума от своих футболистов. До старта в ЧМ-2018 трудно было представить, что команда уже попала в восьмёрку лучших.

Подобное было лишь на Чемпионате Европы в 2008 году, когда Хиддинк довёл свою команду до полуфинала.

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