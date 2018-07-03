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Адам Сэндлер пришел на свадьбу поклонников

Сегодня, 04:45

Молодожены Кевин и Алекс Голдстейн являются поклонниками Адама Сэндлера, поэтому они очень хотели видеть кумира на своей свадьбе. Актер откликнулся на приглашение и удивил гостей торжества.

Фанаты популярного американского актера Адама Сэндлера долго думали над тем, приглашать ли своего кумира на торжество своего бракосочетания. Их останавливало то, что знаменитость может проигнорировать их просьбу. Несмотря на это они решились и рассказали звезде о своем праздничном событии.

Известно, что приглашение актеру и комику послала девушка. После получения приглашения актер несколько удивился, на этот день у Адама Сэндлера были запланированы свои дела, основным из которых был семейный ужин. Именно по этой причине знаменитость отклонил приглашение поклонников и не принял участие в официальной церемонии бракосочетания. Все же знаменитость не проигнорировал сделанное ему предложение и пришел в кафе, где праздновали торжество.

Молодожены и их гости были в восторге от такого внимания. Он пришел в футболке и ярких шортах. Несмотря на то, что виновниками торжества были Кевин и Алекс Голдстейн, но Адам Сэндлер, который пришел на свадьбу поклонников, внес коррективы в мероприятие и все комплименты достались ему.

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