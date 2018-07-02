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Златослава Бодровская выплеснула эмоции в стихотворении, которое поразило и возмутило ее фанатов.

Мажорка из Волгограда призналась в адских муках на телепроекте «Дом-2». Неожиданное заявление девушка сделала после того, как открыла в себе желание поделиться правдой со всем миром.

«Написать про любовь для меня это ад. Ну как не писать, когда рядом есть ты», - сообщила Златослава.

Поклонники поддержали инициативу своей любимицы и посоветовали продолжать писать стихи.

«В моей голове к сожалению мечты. Уже паранойя, готова кричать. О, Боги, услышьте меня, я прошу. Хотя бы на миг оказаться с мечтой. Достали мечты, я уже не могу. Покорно хочу я быть только с тобой», - заинтриговала Бодровская.

История отношений мажорки связана с личностью Леши Кудряшова. После недлительного союза пара рассталась.