VistaNews.ru


Поклонники высмеяли Анастасию Волочкову за гастроли по России

Сегодня, 15:42

Пользователи Сети снова высмеяли Анастасию Волочкову, которая недавно вернулась с гастролей. По словам поклонников, балерине в с её физической формой не стоит давать концерты.

Анастасия Волочкова в личном микроблоге рассказала, что недавно у неё были гастроли в Туле, где она радовала своим творчеством поклонников. В Instagram балерина разместила снимок с астрологом Викторией Азаровой, которая присутствовала на концерте. «Это было от души! Немного, правда устала после гастролей в Туле и ночных дорог… Но вы дали мне силы», - подписала снимок балерина.

Поклонники в комментариях высмеяли гастроли Волочковой и заявили, что сейчас балерина уже не может танцевать так, как в молодые годы. Также фанаты упрекнули Анастасию в чрезмерном увлечении алкогольными напитками и в лишнем весе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Фанаты высмеяли Анастасию Волочкову за огромный размер ноги

«Как не стыдно?»: Фанаты попросили Анастасию Волочкову не оголяться при дочери

Балерина Анастасия Волочкова начала бороться с лишним весом

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем