Поклонники высмеяли Анастасию Волочкову за гастроли по России

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Пользователи Сети снова высмеяли Анастасию Волочкову, которая недавно вернулась с гастролей. По словам поклонников, балерине в с её физической формой не стоит давать концерты.

Анастасия Волочкова в личном микроблоге рассказала, что недавно у неё были гастроли в Туле, где она радовала своим творчеством поклонников. В Instagram балерина разместила снимок с астрологом Викторией Азаровой, которая присутствовала на концерте. «Это было от души! Немного, правда устала после гастролей в Туле и ночных дорог… Но вы дали мне силы», - подписала снимок балерина.

Поклонники в комментариях высмеяли гастроли Волочковой и заявили, что сейчас балерина уже не может танцевать так, как в молодые годы. Также фанаты упрекнули Анастасию в чрезмерном увлечении алкогольными напитками и в лишнем весе.