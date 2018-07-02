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Наталья Фриске пытается пристроить брошенного малыша

Сегодня, 15:51

Друзья знаменитости поигрались с ним пару дней, после чего попросили забрать.

Наталья Фриске испытывает слабость к животным и является рьяным защитником прав братьев меньших. Сестра Жанны Фриске уже неоднократно проявляла свою заботу о питомцах и вот на днях в очередной раз попросила у подписчиков в Instagram помощи в одном очень важном деле. Знаменитость призналась, что пытается пристроить брошенного щенка.

Фриске, как известно, занимается разведением собак породы джек-рассела. Большинство щенков она продаёт в сети, однако некоторых отдаёт знакомым. Так произошло и в этот раз, однако приятели не захотели оставлять у себя малыша, поигравшись с ним несколько дней. Наталья просит отозваться небезразличных поклонников и приютить щенка. Знаменитость сильно переживает за судьбу животного. Она опасается, что не сможет найти достойных хозяев для щенка и тот останется без крыши над головой.

Ранее мы писали, что младшая сестра Фриске донашивает ее одежду. Наталья призналась, что любит носить личные вещи Жанны.

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