VistaNews.ru


Сергей Лазарев из-за фото с ребенком был втянут в гей-скандал

Сегодня, 05:30

Певец Сергей Лазарев опубликовал фото на своей странице в сети. Из-за этого разгорелся настоящий гей-скандал.

На фото – артист со своим сыном Никитой, сделано оно было во время футбольного матча Россия – Испания. Но реакция подписчиков на эту фотографию была совершенно непредсказуемой. Пользователи вовсю начали обсуждать, кто мать мальчика, ест ли она вообще. Писали, что в семьях людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией вырастают дети-уроды, что адекватной нормальной семьи у мальчика в будущем можно не ожидать.

Подобными бестактными выпадами, видимо, люди хотели вывести певца из себя, спровоцировать на скандал. Но Лазарев не поддался на оскорбительные замечания и промолчал.

Вступился за певца его друг Дмитрий Кузнецов. В довольно грубой отповеди он отправил всех недоброжелателей следить за своими семьями и не лезть в чужую личную жизнь с ненужными советами.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Сергей Лазарев растрогал поклонников фото с мамой

Сергей Лазарев опубликовал милое фото с сыном Никитой

Сергей Лазарев похудел на 7 килограмм

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

Рекомендуем