Сергей Лазарев из-за фото с ребенком был втянут в гей-скандал

Сегодня, 05:30

Певец Сергей Лазарев опубликовал фото на своей странице в сети. Из-за этого разгорелся настоящий гей-скандал.

На фото – артист со своим сыном Никитой, сделано оно было во время футбольного матча Россия – Испания. Но реакция подписчиков на эту фотографию была совершенно непредсказуемой. Пользователи вовсю начали обсуждать, кто мать мальчика, ест ли она вообще. Писали, что в семьях людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией вырастают дети-уроды, что адекватной нормальной семьи у мальчика в будущем можно не ожидать.

Подобными бестактными выпадами, видимо, люди хотели вывести певца из себя, спровоцировать на скандал. Но Лазарев не поддался на оскорбительные замечания и промолчал.

Вступился за певца его друг Дмитрий Кузнецов. В довольно грубой отповеди он отправил всех недоброжелателей следить за своими семьями и не лезть в чужую личную жизнь с ненужными советами.