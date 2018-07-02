Олег Майами показал новую девушку

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Певец взбудоражил соцсети новостью об очередной пассии.

Олег Майами продолжает радовать своих подписчиков в Instagram личными фото. На этот раз певец заинтриговал поклонников достаточно интимным снимком, сделанным на борту белоснежной яхты, на котором показал новую девушку. Геолокация к публикации говорит о том, что знаменитость отдыхает в компании очаровательной брюнетки на греческом острове Спеце.

К слову, очередная пассия Олега осталась неизвестной, поскольку на снимке не видно её лица. Девушка облачена в чёрный купальник, на её спине красуется загадочная татуировка, но опознать её поклонникам пока не удалось. В комментариях под фото фолловеры продолжают гадать, кто же эта таинственная незнакомка. «Кристина Кошелева, похоже», - констатировала пользователь natalia_garbuzova1. «А как же серябкина ?????», - недоумевает tanyushechka89. Как известно, в последнее время Майами приписывали отношения сразу с несколькими известными красотками, среди которых телеведущая Настя Ивлеева и певица Ольга Серябкина.

Ранее мы писали, что Алексей Воробьев намекнул на расставание с тайной девушкой.