Сегодня, 06:30

Во время проведения съемок телевизионного шоу на федеральном канале пострадала Алена Кравец, которую одна из приглашенных в студию обозвала, а затем набросилась с кулаками. Теперь в данном происшествии разбираются в полиции, звезда сняла побои.

В интервью журналистам, которое Алена Кравец дала после неприятного инцидента, звезда заявила, что на нее напала обычная женщина, которая была приглашена в студию. Она вела себя очень неадекватно, нецензурно выражалась. Светскую львицу пригласили на съемки скандального шоу, но она не подозревала, что они закончатся для нее плачевно.

После нападения установлено, что увечья Кравец нанесла активистка из Казани Ирина Волынец. Чем была вызвана такая немотивированная ярость, не поняли ни гости студии, ни ведущий. Нападавшая обзывала звезду «овцой» и «проституткой». Пострадавшая заявила, что вела себя корректно и не могла ничем вызвать такой реакции со стороны женщины, которую видела впервые в жизни.

После происшествия на съемочную площадку вызвали скорую помощь, а съемки отменили. Кравец сняла побои и написала заявление в полицию, которая и разбирается в случившемся. Организаторы программы сожалеют, что Алену Кравец назвали «овцой» и избили на ток-шоу.

Напомним, что ранее Алену Кравец приняли за элитную проститутку.