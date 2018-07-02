«Чувства остались»: Вертинская жалеет о разводе с Михалковым

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Актриса откровенно рассказала СМИ о россыпи звездных мужчин в своей жизни, с особым теплом упомянув непродолжительный брак с легендарным кинорежиссером. Маниакальное желание играть для зрителя поставило крест на счастливой семейной жизни артистки.

Анастасия Вертинская и Никита Михалков стали родителями в студенческие годы, впоследствии официально оформив брак. Режиссер видел новоиспеченную жену домашней сиделкой, отказавшейся от карьеры ради семьи. Маниакальное стремление актрисы играть для зрителя оказалось сильнее воли мужа, из-за чего звездный брак быстро дал трещину. Сейчас Вертинская жалеет о разводе с Михалковым, считая его лучшим мужчиной в своей жизни. Сам режиссер неоднократно заявлял, что у его бывшей жены определенно остались чувства к нему. Актриса подтвердила догадки первого мужа.

О романе с Александром Градским Вертинская говорить не любит, ведь он принес ей сплошное разочарование. Отношениям с Олегом Ефремовым был предназначен драматический финал. Анастасия любила его, однако не могла выйти замуж, ведь актер не хотел уходить из семьи. Вскоре Ефремов решился на развод ради Вертинской, однако к тому моменту ее чувства уже прошли.