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Анна Цуканова-Котт появилась на публике спустя две недели после родов

Сегодня, 14:14

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса.

Впервые после рождения дочери Анна Цуканова-Котт появилась на публике. Спустя две недели после родов актриса посетила благотворительный ужин в Эрмитаже. Фотографию с мероприятия 29-летняя звезда опубликовала в своём Instagram-блоге. Поклонники заметили, что знаменитость выглядит просто замечательно. Анна показал, что спустя такой короткий промежуток времени способна привести свою фигуру в идеальный вид. В комментариях под фото фанаты рассыпались в комплиментах в адрес кумира.

Впервые о беременности Цукановой-Котт стало известно весной этого года. Она стала появляться на публике с округлившимся животом. Незадолго до родов она даже устроила праздник по случаю скорого рождения малышки. Девочку она родила 20 июня в одной из московских клиник.

Ранее мы писали, что Нелли Ермолаева накачала мышцы после рождения сына. Поклонники заметили внешние преобразования знаменитости. Сама она ещё до родов говорила, что намерена заняться своей фигурой.

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