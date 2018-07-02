Кержаков гордится женой-наркоманкой

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Не все благополучные люди могут справляться с неприятными событиями, наступившими в их жизни. У Миланы Кержаковой также случился такой период, когда она прибегла к помощи запрещённых средств и «уходу» в другой мир.

Это произошло после того, как умер её отец, сенатор Вадим Тюльпанов. Она сообщила об этом в собственном аккаунте. После этого Александр Кержаков сказал, что гордится своей женой, несмотря на то, что она была наркоманкой.

Кержаков разместил свой пост в Instagram сразу после признания Миланы. Та сообщила, после того, как умер отец, она очень тяжело переживала это. Сначала стала злоупотреблять спиртным, а потом стала наркоманкой.

Осознав, что это путь в никуда, женщина пошла лечиться от зависимости. После выздоровления она хочет создать фонд, который станет оказывать помощь для наркозависимых женщин.

Кержаков сообщил, он очень горд своей женой, открыто признавшейся во всём случившемся. Экс-зенитовец гордится тем, что она нашла в себе на это силы.

Ошибки, с его слов, совершают все, но не все решаются в этом признаться. Он назвал жену молодцом и сообщил, что будет помогать Милане справляться со всеми проблемами.

Тюльпанов ушёл из жизни в апреле 2017 года. В нарко-клинике его дочь лежала 4,5 месяца. Всё это время Кержаков запрещал жене видеться с сыном.