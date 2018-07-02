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Виктория Бекхэм показала новое кольцо, чтобы опровергнуть слухи о разводе

Сегодня, 17:27

Украшение заметили, когда дизайнер посетила Парижскую неделю моды.

Кольцо состояло из квадратного жёлтого бриллианта и платиновой полоски. Стоимость такого украшения – примерно 10 миллионов рублей. Ювелирную обновку Виктории Бекхэм подарил супруг, и это окончательно опровергло домыслы о расставании звёздной пары. Слухи о том, что футболист и бывшая певица на грани развода, долго будоражили Сеть. Люди называли разные причины – от характера Виктории Бекхэм до сложностей в воспитании стольких детей. Однако представители пары всё это не подтверждали, а на странице дизайнера стали появляться милые фото с демонстрацией семейного счастья.

Однако полное спокойствие фанаты ощутили, когда звезда вышла в свет, показывая новое украшение. Дело в том, что Дэвид Бекхэм не ограничивался только одним кольцом для возлюбленной. Одно она получила на помолвку, следующее – на свои 30 лет, потом – два года назад. Теперь у дизайнера 4 кольца, общая стоимость которых больше 70 миллионов рублей, и это является явным свидетельством того, что пара счастлива вместе.

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