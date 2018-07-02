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Ким Кардашьян засветила глубокое декольте на встрече с поклонниками

Сегодня, 11:40

Недавно Ким Кардашьян открыла свой первый официальный магазин косметики в Лос-Анджелесе. Теперь Ким пригласила 50 своих поклонников на личную встречу, где и поразила гостей очень глубоким декольте.

Вечером 30 июня Ким Кардашьян встретилась со своими преданными фанатами в своем фирменном магазине косметики KKW Beauty. На встрече со звездой приглашенные гости смогли лично пообщаться с Ким, взять автограф и сделать селфи. Также Кардашьян предоставила возможность своим поклонникам одним из первых приобрести её косметические продукты именно в бутике, а не через онлайн-магазин.

Удивляла Кардашьян и своим внешним видом. Для встречи с фантами звезда надела облегающее платье, которое подчеркнуло идеальные формы знаменитости. Однако больше всего внимания гостей привлекло именно голубое декольте Кардашьян.

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