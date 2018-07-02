VistaNews.ru


«Экстрасенс»: Блёданс предсказала для соседей участь жертв пожара

Сегодня, 13:16

Актриса часто в последнее время сталкивается с опасными происшествиями, а некоторые даже научилась понимать.

Одним из таких стал пожар в соседнем доме. В Сети Блёданс отметила, что практически смогла его предсказать. Знаменитость испытала сильный ужас во время грозы, хотя раньше совсем её не пугалась. Актрисе хотелось вжаться в кровать, а потолок, как ей казалось, может рухнуть прямо на голову.

Эвелина Блёданс чуть не расплакалась, и ей стало казаться, что где-то что-то горит. Так оно в итоге и вышло. Жертвами пожара чуть не стали жильцы одного из соседних домов. Когда Блёданс об этом узнала, то её это очень удивило, и она ненадолго задумалась, не обладает ли какими экстрасенсорными способностями. Подписчики предположили, что это могут быть нервы от былых переживаний, вынуждающие везде искать что-то неприятное. Ранее у актрисы едва не скончался сын, который подавился фольгой от шоколада.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Эвелина Блёданс после ожирения без лифчика отправилась в фитнес-центр

Эвелине Бледанс поклонники посоветовали надеть бюстгальтер

Эвелина Бледанс сошлась с бывшим мужем на дне рождения сына Семёна

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем