«Экстрасенс»: Блёданс предсказала для соседей участь жертв пожара

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Актриса часто в последнее время сталкивается с опасными происшествиями, а некоторые даже научилась понимать.

Одним из таких стал пожар в соседнем доме. В Сети Блёданс отметила, что практически смогла его предсказать. Знаменитость испытала сильный ужас во время грозы, хотя раньше совсем её не пугалась. Актрисе хотелось вжаться в кровать, а потолок, как ей казалось, может рухнуть прямо на голову.

Эвелина Блёданс чуть не расплакалась, и ей стало казаться, что где-то что-то горит. Так оно в итоге и вышло. Жертвами пожара чуть не стали жильцы одного из соседних домов. Когда Блёданс об этом узнала, то её это очень удивило, и она ненадолго задумалась, не обладает ли какими экстрасенсорными способностями. Подписчики предположили, что это могут быть нервы от былых переживаний, вынуждающие везде искать что-то неприятное. Ранее у актрисы едва не скончался сын, который подавился фольгой от шоколада.