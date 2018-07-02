«Бегут мурашки»: Бузова поблагодарила известного красавчика-футболиста

Сегодня, 11:20

Поводом для всплеска эмоций стал всеобщий ажиотаж вокруг футбольного поединка России и Испании.

Анна Бузова не смогла молча отреагировать на общероссийский восторг и не поздравить сборную России. Спортсмены показали ошеломляющий результат в поединке1/8 со сборной Испании, которая не смогла обойти как они думали «среднюю» команду из России. В социальных сетях переполох после выхода сборной в 1/4. Фотографии, комментарии, поздравления – затмили все другие новости из жизни россиян.

«Смотрю ленту Инста, и реально бегут мурашки, столько эмоций, столько гордости, столько радости и счастья. вы подарили нам настоящий праздник вы сделали что-то невероятное. спасибо, спасибо, спасибо!!! Вперёд, Россия!!!», - написала сестра Ольги Бузовой в соцсети.

Анна также поблагодарила известного красавчика–футболиста Игоря Акинфеева. Подписчики Бузовой поддержали ее мысль: «Это просто незабываемая игра. Все предсказывали Нам проигрыш. Но мы верили в Наших ребят. Слезы гордости и радости не сдержать. Отдельное спасибо красавчикам Акинфееву и Дзюбе. Россия Вперёд!!!!», «Россия вперёд !».