Супруга английского форварда потратилась на 11 миллионов рублей ради ЧМ-2018

Сегодня, 13:13

По словам Ребекки Варди, о деньгах она не жалеет, ведь быть рядом с любимым для неё гораздо важнее.

Перелёты на частном самолёте за 1 миллион рублей ради присутствия на каждом матче с участием английского форварда Джейме Варди и отдых в одной из самых дорогих гостиниц Санкт-Петербурга. Это основная часть трат супруги футболиста. Кроме того, она озаботилась о том, чтобы её везде сопровождали охранники, и взяла с собой всех детей, которым ни в чём не отказывала.

Английские фанаты в Сети раскритиковали такое расточительство Ребекки Варди, отметив также, что она словно пытается что-то кому-то доказать. В ответ жена спортсмена назвала себя в шутку «внутренней старушкой», которая не может где-то самостоятельно развлекаться, а хочет видеть мужа и ложиться в 10 вечера. Также Ребекка Варди подчеркнула – она будет поддерживать супруга на любом спортивном мероприятии, а уж такое значительное, как ЧМ-2018, пропустить и вовсе было нельзя, даже из-за 11 миллионов рублей.