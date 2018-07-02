VistaNews.ru


Нюша в положении и без макияжа напугала фанатов измождённым видом

Сегодня, 12:51

Исполнительница много говорила о футболе, однако поклонники отметили, что лучше ей задуматься о собственном здоровье.

Нюша продемонстрировала короткое видео, в котором обсуждала игру сборной России на тогда ещё не прошедшем матче с Испанией. Сама певица именно в Испании и находилась, что некоторых футбольных фанатов даже покоробило. Они отметили, что настоящая болельщица не стала бы рассказывать о любви к команде одной страны, если сама находится в той, против которой первая играет. Однако большинству поклонников всё-таки оказалось всё равно на спортивные предпочтения Нюши.

Они рассматривали саму звезду, в первую очередь заявив, что радз в видео она не показывает фигуру ниже груди – значит в положении. Кроме того, певица забыла о макияже и вообще казалась крайне измождённой. Подписчики посоветовали звезде проконсультироваться у доктора, потому что здоровье важнее и футбола, и всего остального.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Фанаты Нюши подозревают, что певица беременна

Нюша призналась, что скрывала беременность от мужа

«Показала дочку?»: Фанаты поражены внешним видом 27-летней Нюши

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем