Нюша в положении и без макияжа напугала фанатов измождённым видом

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Исполнительница много говорила о футболе, однако поклонники отметили, что лучше ей задуматься о собственном здоровье.

Нюша продемонстрировала короткое видео, в котором обсуждала игру сборной России на тогда ещё не прошедшем матче с Испанией. Сама певица именно в Испании и находилась, что некоторых футбольных фанатов даже покоробило. Они отметили, что настоящая болельщица не стала бы рассказывать о любви к команде одной страны, если сама находится в той, против которой первая играет. Однако большинству поклонников всё-таки оказалось всё равно на спортивные предпочтения Нюши.

Они рассматривали саму звезду, в первую очередь заявив, что радз в видео она не показывает фигуру ниже груди – значит в положении. Кроме того, певица забыла о макияже и вообще казалась крайне измождённой. Подписчики посоветовали звезде проконсультироваться у доктора, потому что здоровье важнее и футбола, и всего остального.