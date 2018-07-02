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«Несколько ночей без сна»: Елена Темникова мучается из-за концертного графика

Сегодня, 09:42

Хотя певица уже очень опытная, постановки у неё отточенные, а подготовка на высшем уровне, график у звезды очень жёсткий.

За последние несколько ночей ей так и не удалось толком поспать. Невероятные концертные шоу на острове Бора-Бора впечатлили поклонников, однако они забеспокоились и о здоровье Елены Темниковой. По мнению поклонников, если так пойдёт и дальше, певица совсем измучится.

Исполнительница продолжает напряжённую работу, обещая фанатам интересные сюрпризы. Однако сами поклонники предлагают хоть немного подумать и о себе. Фанаты отмечают, что переживут отсутствие сюрприза, если будут знать, что состояние Темниковой нормальное. Звезда очень исхудала, а макияж хоть и скрывает усталый вид, однако подписчики сомневаются, что со здоровьем знаменитости всё гладко.

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