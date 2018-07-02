Пьяная Собчак под утро каталась по центру Москвы

Сегодня, 08:17

Учитывая слухи, что телеведущая беременна, поклонников такое поведение привело в ярость.

Ксения Собчак в очередной раз шокировала общественность эпатажным поступком. Теледива вышла в прямой эфир в одной из социальных сетей на днях, когда каталась по центру Москвы. Инцидент произошёл под утро.

Поклонники, которые стали свидетелями данного откровения, заметили, что Ксения по всей вероятности пьяная. Её выдавал заплетающийся язык и несвязная речь. На камеру, находясь в салоне движущегося по одной из центральных улиц Москвы автомобиля, она отметила, что ночью люди в столице не спят, а затем назвала точное время – 3:47 утра. Учитывая тот факт, что не так давно супруга рэпера Dino MC Мишаня Мишина приоткрыла тайну телеведущей, заявив, что Собчак вновь беременна, подобное поведение возмутило поклонников теледивы.

В социальных сетях фолловеры Ксении высказывают претензии своему кумиру. Сама она пока ни них никак не отреагировала.

Ранее Собчак раскритиковали за хамское поведение. На днях она шокировала матерным ответом на претензии поклонников.