Помолодевшая Наоми Кэмпбелл шокировала публику новым образом

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Популярная во всем мире супермодель Наоми Кэмпбелл в свои 48 лет выглядит намного моложе. Недавно знаменитость появилась в Париже, где шокировала публику новым образом.

Наоми Кэмпбелл стала одной из приглашенных гостей Недели моды Haute Couture в Париже. Для мероприятия модель подобрала элегантный брючный костюм, а свой образ дополнила черными туфлями на каблуках с бриллиантами, дизайнерским обручем, шелковым шарфом и массивными украшениями. Звезда Vogue стала настоящим украшением данного вечера.

Поклонники заметили, что Кэмпбелл значительно помолодела и стала выглядеть, как 20 лет назад. Сама модель раскрыла секрет своей молодости, который кроится в вегетарианстве и йоге.