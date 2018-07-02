VistaNews.ru


Помолодевшая Наоми Кэмпбелл шокировала публику новым образом

Сегодня, 08:06

Популярная во всем мире супермодель Наоми Кэмпбелл в свои 48 лет выглядит намного моложе. Недавно знаменитость появилась в Париже, где шокировала публику новым образом.

Наоми Кэмпбелл стала одной из приглашенных гостей Недели моды Haute Couture в Париже. Для мероприятия модель подобрала элегантный брючный костюм, а свой образ дополнила черными туфлями на каблуках с бриллиантами, дизайнерским обручем, шелковым шарфом и массивными украшениями. Звезда Vogue стала настоящим украшением данного вечера.

Поклонники заметили, что Кэмпбелл значительно помолодела и стала выглядеть, как 20 лет назад. Сама модель раскрыла секрет своей молодости, который кроится в вегетарианстве и йоге.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Наоми Кэмпбелл поразила фанатов редким снимком своей матери в молодости

Наоми Кэмпбелл и Дамарис Льюис вышли в свет в одинаковых велосипедках

Наоми Кэмпбэлл «троллят» за слишком тонкий нос

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Рекомендуем