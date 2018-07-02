Кержакова после лечения от наркозависимости возглавит ледовое шоу

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Яна Рудковская очень поддерживала девушку во время развода с футболистом, а после реабилитации предложила Кержаковой возглавить отделение ледовых шоу с Плющенко.

Рудковская очень гордится тем, что Милана нашла в себе силы признаться в наркозависимости и почти прошла курс лечения. Яна даже опубликовала в Instagram пост, в котором поблагодарила Милану за доверие. Также девушка подчеркнула, что Кержаковы наконец выяснили все проблемы, и пришли к общему выводу в вопросе об отношениях с общим ребенком. Также Яна подчеркнула, что только сильный человек как Милана может вынести такие испытания.

Рудковская рассказала о том, что Кержакова прошла курс лечения от наркозависимости и возглавит ледовое шоу. По мнению Яны, девушка вполне может выполнять серьезную работу. Кержакова в скором времени сможет возглавить ледовое шоу, в котором участвует олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его сын.

Ранее Милана лично призналась в том, что обвинения в сторону мужа были неправдой, и на самом деле она употребляла наркотики.