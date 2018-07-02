Лена Миро: Народу заткнули рот мячом

Сегодня, 07:29

На ЧМ-2018 Россия сенсационно отправила сборную Испании «с пляжа» и, впервые вышла в четвертьфинал. Эмоции зашкаливали болельщиков.

Однако, есть и прямо противоположное мнение, в котором, возможно, имеются и разумные зёрна. Лена, к примеру, полагает, что народу просто заткнули рот мячом.

Сообщение Миро оставила в своём аккаунте. Там она отмечает, что испанцы владели мячом намного больше, делая при этом всё, чтобы проиграть. Российских футболистов она назвала «кривоногими обормотами», забившими сами себе.

Когда Миро перешла к комментариям пенальти, она обидела и Акинфеева, впрочем, если тому есть до неё дело. Она написала, что как вратарь не «уворачивался от мяча», его в него всё равно «впечатали».

Далее Миро пишет, она уверена, что в группе были «договорняки» и когда Россия выйдет из неё, власти на этом успокоятся. Видимо, продолжила она, полумер у нас не любят, и «кривоногие» дойдут до финала.

Дальше она перешла на ненормативную лексику, по поводу того, сколько денег было затрачено на ЧМ и не понимает с какой целью. Миро делает вывод, чтобы «быдло вопило про Раисю вперде» в то время, когда его удушают новыми законами.

Миро пишет, что ей от этого противно. А народ держат за такой, которому можно заткнуть рот мячом.