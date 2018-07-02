Рэпер T-killah сделал обещанное тату на лице после матча Россия – Испания

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Безобидная фраза и стеб Александра Тарасова стали поводом для сдержания слова.

Не секрет, что россияне с особым интересом следят за итогами мундиаля. Например, модель Наталья Водянова пообещала миллион рублей на развитие футбола в России и особый танец, за победу сборной федерации.

А вот рэпер T-killah два дня назад сообщил особенное предложение. «Если в воскресенье наши обыграют испанцев, то набью татуху на лице - РОССИЯ!РУ», - написал Тарасов. Вчера состоялся эпический матч со сборной «звезд» Испании, которые в трудной борьбе не смогли получить билет в ¼ финала ЧМ-2018.

Острые моменты, подкаты, серия игр по 15 минут после основного времени, пенальти – вот это была игра. Болельщики на трибунах и плакали и кричали. Смех и слезы были на глазах россиян и испанцев. В итоге Россия одержала победу.

Рэпер T-killah сделал обещанное тату на лицо после матча Россия – Испания. Отчитаться за новую надпись на теле рэпер решился скромно: «РУ».