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Басков кардинально сменил имидж в честь победы сборной России над испанцами

Сегодня, 22:20

Россия вышла 1/4 финала ЧМ-2018, а певец в честь этого решил на кардинальные перемены в жизни. Басков устроил масштабный шоппинг, чем отпраздновал победу сборной России над испанцами.

Чтобы показать, как важны для него успехи России, Николай Басков кардинально сменил имидж в честь победы. Многие поклонники привыкли видеть певца в строгих костюмах пастельных тонов. К изменениям во внешности Золотой голос России решил не прибегать, ему достаточно обновить гардероб. На новом фото Баков запечатлен в белоснежном спортивном костюме и белых кроссовках.

Поклонники были ошарашены "мощным" накаченным торсом Николая. Басков успевает все: строить карьеру, заниматься спортом, развиваться, но и на шоппинг он время находит. Певец пристально следит за своей внешностью и борется с любыми признаками старения с помощью косметологии.

Басков никогда не скрывал, что регулярно посещает салоны красоты, хоть и многие поклонники-мужчины его за это осуждают. Но главным своим качеством Николай считает патриотизм. Именно поэтому сегодня он решил по-особенному отпраздновать победу сборной Российской Федерации над Испанией на ЧМ-2018.

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