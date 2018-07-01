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Эмили Ратаковски поделилась провокационным фото в крохотном бикини

Сегодня, 21:07

Сексуальный снимок модели в синем купальнике в горошек на борту яхты под палящим солнцем близ острова Миконос взволновал поклонников красотки.

Эмили Ратаковски поделилась в своем Instagram с подписчиками провокационным фото, сделанным во время отдыха на греческом острове Миконос. На снимке модель позирует на коленях в крохотном, предельно откровенном синем бикини в белый горошек на яхте, радуясь жарким солнечным лучам. Столь откровенный наряд и эротичная поза открыли подписчикам все интимные детали тела и достоинства идеальной фигуры знаменитости.

СМИ не исключают, что на отдых американская модель отправилась в компании своей подруги и коллеги Джиджи Хадид. Не исключено, что сексуальные красотки решили совместить приятное с полезным, и не просто отдыхают, а стали участницами некого модного проекта, который пока держат в секрете.

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