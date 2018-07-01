Моя звездная роль: Сергей Лазарев побывал в шкуре собаки

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Популярный исполнитель на сцене московского драматического театра им. А.С.Пушкина в огромном костюме вручал награды на закрытии 68-го театрального сезона, и после 40 минут на сцене выразил искреннее сочувствие аниматорам.

Сергей Лазарев в своем Instagram поделился с подписчиками новым опытом. Артист похвастался, что попробовал себя в качестве аниматора - «моя звездная роль». Певец побывал в мохнатой шкуре и огромной маске с голубыми глазами Собаки Закрываки на сцене театра имени Александра Пушкина в Москве 30 июня, на сцене которого он трудится несколько лет. В течение 40 минут аниматор инкогнито вручал награды артистам и сотрудникам драмтеатра вместе с художественным руководителем театра Евгением Писаревым.

Лазарев назвал лучшей труппу и атмосферу театра, в котором он служит. Он уточнил, что когда «я снял голову собаки, в театре был разрыв».

Поклонники исполнители похвалили его за то, что он не «заболел звездной болезнью», и с легкостью облачился в тяжелый костюм, чтобы разыграть своих коллег.

После 40-минутного выступления исполнитель заявил, что искренне сочувствует каждому аниматору, ведь находиться в тяжелом и жарком костюме оказалось довольно не просто.