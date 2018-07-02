Сегодня, 06:15

Бывшая жена певца призналась, что нынешняя избранница ее супруга прибегла к весьма подлому методу выяснения отношений. Однако Ольга не уточнила, по каким причинам так происходит и что от нее хотят.

Ирина Аманти шантажирует Ольгу Казаченко ее «непристойными снимками». Как рассказала сама жертва шантажистки, речь идет о кадрах, которые она якобы присылала своему супругу во времена еще существующего брака. Экс-супруга артиста поинтересовалась у подписчиц, бывали ли такие случаи с ними, когда бывшие мужья или парни занимались таким шантажом.

Сейчас Вадим Казаченко вместе с новой избранницей и концертным директором Ириной Аманти готовится к переезду США. Однако непонятно, почему новой возлюбленной артиста понадобилось поступать таким образом и шантажировать Ольгу. Тем не менее, сама Ирина ситуацию пока не прокомментировала.