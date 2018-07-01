Невеста Данилы Козловского не прочь попозировать топлес

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Звёзды мира шоу-бизнеса продолжают «отрываться» для поддержания своего реноме. Иногда для этого используются нетрадиционные средства, а, иногда, опробованные и «привычные».

Невеста Данилы Козловского также не прочь попозировать на фотосессиях. Однако, она стала делать это топлес, после чего размещает фото в своём аккаунте, радуя подписчиков.

Ольга Зуева уже попробовала себя в качестве актрисы и режиссёра. Видимо, она продолжает свой поиск в искусстве, определяя, где у неё лучше получится. Сейчас невеста Козловского «работает» моделью и фотографом.

Своё фото топлес она сделала в чёрно-белой гамме. Интимные места модель закрыла руками. Как итог, снимок достаточно откровенный и, в то же время, искусный и загадочный.

Знатоки мира фотографии отметили присутствие в нём художественной нотки. Никаких ассоциаций с пошлостью, говорят они.

Фолловеры, ознакомившись с фото Зуевой топлес, отметили, талант модели у неё определённо есть. Видимо, она сможет состояться и в фотографии, поскольку и постановку кадра, и снимок она делала сама.

В отечественном кинематографе считается, что у Козловского и Зуевой самая красивая пара. Почитатели с нетерпением дожидаются их бракосочетания.