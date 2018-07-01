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Жених Арианы Гранде высмеял террористическую атаку в Манчестере

Вчера, 23:10

По словам Пит Дэвидсона, певица должна была осознать уровень своей популярности именно потому, что во время её выступления террористы взбудоражили Манчестер.

Актёр сравнил Ариану Гранде с Бритни Спирс, чьи шоу проходили безо всяких атак преступников. Такое высмеивание трагедии, потрясшей в прошлом году всю музыкальную индустрию, поразило поклонников певицы. Люди отметили, что нельзя измерять популярность или её отсутствие у артиста количеством утраченных человеческих жизней. Это слишком жестоко и негуманно. Какая реакция у самой певицы на такое проявление юмора у жениха, не известно.

Сама трагедия имела место 22 мая 2017 года. Тогда в холле концертного зала оказалась бомба, которая сдетонировала после окончания шоу. Не стало 22 британцев, а само событие отложилось в памяти практически навсегда.

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