ЧМ-2018: Андрей Малахов необычным образом поддержал сборную России

Сегодня, 18:45

Известный телеведущий Андрей Малахов решил необычным образом поддержать сборную России по футболу. Об этом ведущий сообщил в своём Instagram.

Андрей Малахов в Instagram-аккаунте выразил слова поддержки российским футболистам и пожелал только победы в матче против сборной Испании. Телеведущий, как и многие знаменитости, надел накладные усы, чтобы пожелать победы отечественной сборной.

«На Андрея всегда приятно смотреть, потому, что он сплошной позитив, сама доброта», «Андрюха, хватит усы клеить .... болей за наших», «Надо бороду ещё приклеить, может поможет», «Усы вперед», «Победим Испанию- настоящие отрастишь?», «Надо чтобы все, кто на стадионе, надели усы надежды», - заявили подписчики Малахова.