Похудевшая Татьяна Устинова шокировала поклонников

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Невероятно преобразившаяся писательница продемонстрировала «новую» внешность на съемках передачи «Мой герой».

Писательница Татьяна Устинова не перестает удивлять своих поклонников. Правда, в этот раз причиной восхищения поклонников стало не творчество писательницы, а ее внешность - женщине удалось очень сильно похудеть, и теперь она выглядит совершенно по другому. Недавно в сети появился кадр со съемок телепередачи «Мой герой», где Татьяна Устинова брала интервью у Ксении Лавровой-Глинки. Похудевшая ведущая просто шокировала подписчиков - многие даже не узнали ее.

Ранее Татьяна Устинова призналась, что из-за лишнего веса у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что телеведущая с самого детства комплексовала по поводу своей внешности, вступить на путь преображения она решила лишь недавно из страха за свою жизнь и здоровье. Писательница начала активно бороться с опасными килограммами. Несколько лет правильного рациона с ограничением объема пищи и активных занятий спортом в сочетанием с природной силой воли дали свои плоды - ей удалось избавиться более чем от 100 опасных килограммов. Сейчас преобразившаяся знаменитость выглядит потрясающе, ведет активную деятельность и по-настоящему наслаждается жизнью.