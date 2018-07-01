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Опозорилась ведущая самостоятельно, ведь свое интересное состояние она снимала в прямом эфире. Супруг знаменитости Максим Виторган пытался отговорить жену от такого поступка, однако получилось это у него не сразу.

Беременная Собчак совершила «пьяную поездку» по центру Москвы на пассажирском сидении, снимая процесс на смартфон. Политик разговаривала во время съемки, вследствие чего стало понятно, что она пьяна. Ксения не могла выговаривать некоторые слова и запиналась, а ее лицо также выглядело весьма странно, но типично для нетрезвого человека.

Позднее на телеведущую посыпался шквал критики, ведь совсем недавно появились слухи о второй беременности Собчак. Многие предполагают, что Ксения именно таким способом хотела отвлечь внимание от обсуждения ее положения, однако вместо этого спровоцировала новый скандал.