VistaNews.ru


Беременная Собчак совершила «пьяную поездку» по центру Москвы

Сегодня, 18:17

Опозорилась ведущая самостоятельно, ведь свое интересное состояние она снимала в прямом эфире. Супруг знаменитости Максим Виторган пытался отговорить жену от такого поступка, однако получилось это у него не сразу.

Беременная Собчак совершила «пьяную поездку» по центру Москвы на пассажирском сидении, снимая процесс на смартфон. Политик разговаривала во время съемки, вследствие чего стало понятно, что она пьяна. Ксения не могла выговаривать некоторые слова и запиналась, а ее лицо также выглядело весьма странно, но типично для нетрезвого человека.

Позднее на телеведущую посыпался шквал критики, ведь совсем недавно появились слухи о второй беременности Собчак. Многие предполагают, что Ксения именно таким способом хотела отвлечь внимание от обсуждения ее положения, однако вместо этого спровоцировала новый скандал.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Экстрасенс: Собчак с Виторганом на грани развода

Штаб Собчак резко ответил на оскорбления Жириновского

Ксения Собчак ушла от ответа на вопрос о второй беременности

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем