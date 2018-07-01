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Нумеролог не видит перспективы отношений Ивлеевой с Элджеем

Сегодня, 17:54

Пара обречена на разрыв, поскольку рэпер не желает быть связанным узами семьи и брака.

Известный нумеролог прокомментировала будущее новой пары российского шоу-бизнеса Насти Ивлеевой и ее друга Элджея. Звезда «Орла и Решки» уже готова создать семью и родить детей своему мужчине. Пока неизвестно, смогут ли их отношения выйти на новый уровень, поскольку рэпер не хочет пока настолько серьезных любовных уз. Нумеролог не видит перспективы долгих отношений Ивлеевой с Элджеем. Изменится ли ситуация в мнении рэпера, остается загадкой и главной интригой.

В социальных сетях пользователи не очень верят в то, что парочка сможет быть вместе: Элджея за глаза называют страшным наркоманом, Ивлееву – не красавицей. Напомним, что о романе Элджея и Насти Ивлеевой заговорили еще в мае этого года, когда девушка появилась на обложке нового сингла певца «360».

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