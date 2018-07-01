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Кристина Асмус призналась, что любит материться и алкоголь

Сегодня, 17:45

Популярная российская актриса Кристина Асмус в личном микроблоге рассказала поклонников несколько неожиданных фактов о себе. В Instagram знаменитость призналась, что часто матерится и с 29-лет полюбила алкоголь.

Кристина Асмус в Instagram разоткровенничалась и немного рассказала поклонникам о себе. Как оказалось, актриса стала позволять себе выпить бокал шампанского или вина только в 29 лет. Также Асмус призналась, что иногда материться. Из положительных качеств, актриса любит и умеет хорошо готовить и любит ходить к стоматологу.

Кроме того, Кристина с юных лет боится всех насекомых и темноты. Также знаменитость не понимает, как люди могут употреблять устрицы. На удивление поклонников, Кристина никогда в жизни не посещала тренажерные залы.

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