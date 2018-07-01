Ксеня Бородина принимает ставки на исход матча Россия-Испания

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Звезда «Дома-2» ждёт от российских футболистов гол.

Ксения Бородина на своей официальной странице в Instagram опубликовала в пост. В нём женщина принимает ставки на исход сегодняшнего футбольного матча Россия-Испания. Бородина интересуется у фанатов их прогнозами на исход встречи, а также ждёт от российской сборной гол.

В комментарии фанаты звезды «Дома-2» выразили уверенность, что сборную России ждёт огромное поражение со счётом 3:0 или 4:0. Люди считают, что российские футболисты показывают себя в матче, как «мебель» и вообще «не владеют мячом». На текущий момент счёт матча 1:1, гол в ворота испанцев забил Дзюба.