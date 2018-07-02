Лилия Соловьева объяснила разрыв с Иваном Жидковым

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Модель заявила, что проблемы в их отношениях появились уже давно, однако крах всему настал лишь тогда, когда актер заявил, что больше не любит мать своего ребенка.

Неожиданный разрыв красивой звездной пары ошарашил поклонников Лилии Соловьевой и Ивана Жидкова. Однако как оказалось, громом среди ясного неба он стал и для Лилии. Несмотря на подрастающего общего сына Степана, отношения между влюбленным зашли в тупик, они не смогли больше жить вместе, а потому разошлись. Причем их разрыв нельзя было назвать спокойным и тихим - гражданские супруги обменялись колкостями и с тех пор практически не разговаривают друг с другом.

Недавно Лилия Соловьева наконец объяснила поклонникам обстоятельства расставания с Иваном Жидковым. По ее словам, первые тревожные звоночки появились еще в апреле, во время отдыха в Сочи. С тех пор проблемы накапливались как снежный ком, и 7 июня они разъехались после того, как Жидков заявил, что больше не любит ее. Причину появления проблем Лилия и сама не знает - возможно, работа, быт или ребенок отнимали слишком много времени, из-за чего молодые люди перестали уделять достаточно внимания друг другу.

Девушка не исключает, что они могут помириться с Иваном, однако шансы на воссоединение очень малы. На данный момент общение между ними ограничивается лишь вопросами касательно ребенка и алиментов, которые Лилия планирует получать.