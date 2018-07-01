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Мать погибшего артиста поделилась снимком здания с поклонниками ее сына, ведь похороны Джасея Дуэйна Онфроя проходили в закрытом формате. В то же время, поиски убийцы исполнителя продолжаются до сих пор.

Для рэпера XXXTentacion построили грандиозный мавзолей, выполненный в классическом стиле. На крыше здания написано настоящее имя артиста, а также его сценический псевдоним, который известен среди поклонников творчества рэпера. Рядом с мавзолеем расположены красивые цветы, а на заднем плане видны пальмы.

Популярность XXXTentacion обрел в 2017 году, и уже через год юный исполнитель имел множество поклонников по всему миру. Онфрой имел проблемы с законом и пытался сам себя побороть, однако его жизнь завершилась слишком рано, когда неизвестный выстрелил в парня посреди улицы, вероятно, пытаясь ограбить исполнителя.