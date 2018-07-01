VistaNews.ru


Для рэпера XXXTentacion построили грандиозный мавзолей

Сегодня, 17:23

Мать погибшего артиста поделилась снимком здания с поклонниками ее сына, ведь похороны Джасея Дуэйна Онфроя проходили в закрытом формате. В то же время, поиски убийцы исполнителя продолжаются до сих пор.

Для рэпера XXXTentacion построили грандиозный мавзолей, выполненный в классическом стиле. На крыше здания написано настоящее имя артиста, а также его сценический псевдоним, который известен среди поклонников творчества рэпера. Рядом с мавзолеем расположены красивые цветы, а на заднем плане видны пальмы.

Популярность XXXTentacion обрел в 2017 году, и уже через год юный исполнитель имел множество поклонников по всему миру. Онфрой имел проблемы с законом и пытался сам себя побороть, однако его жизнь завершилась слишком рано, когда неизвестный выстрелил в парня посреди улицы, вероятно, пытаясь ограбить исполнителя.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Омске помянут застреленного рэпера XXXTentacion

В посмертном клипе XXXTentacion рэпер посетил собственные похороны

Бывшей девушке убитого XXXTentacion не дали проститься с рэпером

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем