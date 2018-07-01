Полина Гагарина станцевала зажигательный тверк в отеле

Сегодня, 16:22

Певица задорно отжигала перед своими детьми под ярким солнцем во время отдыха в Греции.

На летние каникулы 31-летняя певица Полина Гагарина вместе с семьей отправилась в Грецию. Там счастливая артистка отдыхает душой и телом, активно загорает, купается, наслаждается морем, солнцем, счастливыми моментами, однако не забывает делиться с поклонниками самыми яркими и забавными моментами своей жизни. Сегодня в микроблоге артистки появился короткий видеоролик, на котором звездная мамочка станцевала зажигательный тверк в отеле. Активный танец сопровождался исполнением веселой песни под фонограмму в "микрофон" из спрея.

Поклонники звезды пришли в восторг не только от потрясающего танца любимой исполнительницы, но и от ее идеальной фигуры, бронзового загара на прекрасном теле, и красивой внешности. Фолловеры отметили, что, несмотря на возраст и рождение двоих детей, на теле артистки нет ни одного изъяна: "супер,есть чем трясти то оказывается", "красотка". Единственное, чем остались недовольны подписчики, отвратительным исполнением под фонограмму. Многие призвали артистку всегда петь вживую, ведь это у нее получается гораздо лучше.