«А самостоятельно никак?»: Фанатам надоело петь хором с Бузовой

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Звезда, по мнению поклонников, стала слишком часто просить о таком, хотя демонстрировать вокал на концерте – именно её прямая обязанность.

«Я называю это – "певец" пришел, зритель может петь», - выразил своё мнение один подписчик под очередным фрагментом выступления, которое Бузова показала в Сети. Большинство поклонников исполнительницы его поддержали. Они удивились, почему Бузова не может обойтись без хорового исполнения. Артисты иногда действительно некоторые припевы самых ярких хитов исполняют не самостоятельно, а вместе с поклонниками.

Однако Ольга Бузова, как заявили подписчики, явно перегнула в этом палку. Им надоело на каждом концерте словно бы вспоминать композиции за певицу. Некоторые фанаты даже предположили, что Бузова так настаивает на хоре, потому что действительно никак не может нормально подготовиться и запомнить каждый свой хит. Звезде порекомендовали в таком случае меньше уделять внимания шоу-программе, зато сосредоточиться на именно вокальной части.