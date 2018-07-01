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«Ноги сдвинь»: Певица Глюкоза нашла своё место на свалке

Сегодня, 21:12

Экспрессивная «пацанка» опять берётся будоражить толпу своим необъяснимым поведением. Но если обычно действия певицы вызывают смех и восторг у поклонников, то последний снимок вызвал бурю негатива.

Речь идёт о новом фото певицы в социальной сети. После очередного концерта Глюкоза немного не дошла до гостиничного номера и, разбросив ноги в сторону, «отдохнула» на обычной российской свалке. Подпись к провокационному фото Глюкоза оставила оптимистичный, утверждая, что «неважно, где ты. Важно, кто ты».

Такое жизнелюбие не нашло отклика в сердцах многих поклонников, который были разочарованы поведением взрослой женщины и мамы и пожелали ей остаться у мусорных баков. Хотя справедливости ради следует отметить, что возмущение выражали чаще взрослые женщины, которым певица запомнилась как анимационных персонаж, который так нравился маленьким девочкам. Молодая аудитория Глюкозы встретила наставления кумира с радостью и поддержала его, советуя проще относиться к «завистливым злым тёткам».

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