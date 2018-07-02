Андрей Чуев рассказал о сексе с юной супругой

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Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» пожаловался, что уже семь месяцев они с женой безуспешно пытаются зачать ребенка.

Около года назад бывший участник скандальной телестройки Андрей Чуев взял в законные супруги молодую уроженку Донецка, которой он старше на 17 лет. Несмотря на скептическое отношение поклонников к данному союзу, в искренность и продолжительность которого мало кто верил, Чуевы смогли доказать, что у них все серьезно. Недавно экс-участник рассказал поклонникам о сексе со своей 19-летней юной супругой. По словам мужчины, они счастливо живут вместе и даже пытаются зачать наследника.

Чуев утверждает, что все обвинения и сочувствия Виктории от фолловеров безосновательны, ведь он замечательный и заботливый муж, полностью обеспечивает свою женщину, катает ее по курортам, оплачивает совместный отдых на море, и даже помог своей теще со здоровьем, оплатив для не операцию и ряд дорогостоящих медикаментов. Также он признался, что порой в шутку называет Викторию «дочерью», а она безумно любит его, несмотря на все недостатки, и утверждает, что он очень хороший. Более того, жена активно заботится о нем, заставляет его заниматься своим здоровьем, и даже составила для него специальную диету, чтобы ее немолодой супруг смог не только поправить здоровье, но и избавиться от избыточного веса. Однако данный метод потерпел фиаско, ведь Чуев не смог побороть свою зависимость от вкусной и вредной еды и предпочел диете активные занятия спортом.