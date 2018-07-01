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Одинокая подруга после смерти оставила шоумену финансовые средства, доступа к которым у счастливого Никиты нет.

Юристы и адвокаты будут делать все, чтобы удовлетворить иски Джигурды по поводу старта использования денег и наследства от его хорошей подруги Людмилы Браташ. С ней скандальный артист дружил некоторое время, а ее смерть стала для него двойным ударом. Он стал сразу же одиноким волком без своей преданной подруги. И получил несметное богатство от одинокой женщины.

На данный момент Джигурда не может распоряжаться наследством Браташ. Благодаря деньгам богатой подруги Джигурда планирует выкупить долю в гольф-клубе Подмосковья. Кроме того, артист уже выбрал себе землю и оформил договор на покупку.