Дочь Татьяны Навки попросила у мамы братика

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Подписчики предположили, что знаменитая фигуристка уже беременна, поскольку уже не позволяет себе облегающие наряды.

По мнению поклонников, возраст у Татьяны Навки вполне допустим для того, чтобы желание дочери исполнилось. Маленькая Надя, по словам фигуристки, поинтересовалась, появится ли братик, когда мама «вырастет». Татьяна Навка оставила это без комментариев, просто показав сам вопрос поклонникам.

То, что попросила девочка, показалось фанатам хорошим знаком. Они отметили – раз Наде хочется братика, значит, она растёт хорошо воспитанной и совсем не эгоистичной. Татьяну Навку похвалили за то, как она воспитывает дочь, пожелав поскорее исполнить её просьбу. Стоит отметить, что у фигуристки уже есть свой ребёнок от первого брака, а также она является мачехой четверым детям Дмитрия Пескова.