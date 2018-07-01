Сестра Ольги Бузовой показала снимок в стиле «Спасатели Малибу»

Сегодня, 15:29

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна отправилась отдыхать в Таиланд, откуда и публикует свои новые снимки. Недавно девушка поделилась свежим фото в красном купальнике, который фолловеры назвали «Спасатели Малибу».

Анна Бузова разместила в Instagram новый снимок с Пхукета, где продемонстрировала прекрасных закаты. «Мне кажется невозможно не любить закаты, они завораживают и своей безумной красотой как бы заставляют нас ценить прожитый день», - подписала снимок девушка. Однако поклонники больше внимая обратили на фигуру Анны в красном купальнике, который напомнил многим кадры из сериала «Спасатели Малибу».

«Грациозна и обаятельная», «Прямо как Памела Андерсон из спасателей», «Вы прекрасны, Анна», «В красном купальнике настоящая красотка», «Просто королева красоты», «Вы как одна из спасательниц Малибу», - прокомментировали фото Бузовой-младшей поклонники.