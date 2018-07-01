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«Вечная хамка»: Ксения Собчак шокировала матерным ответом на претензии поклонников

Сегодня, 15:07

Причиной стала активная критика её нового образа в длинном чёрном платье.

Интернет-пользователи стали предполагать, что это, вероятно, неудачный фотошоп. Они не смогли представить дизайнера, который бы действительно сшил такое странное платье. Также, по мнению подписчиков, Ксении Собчак данный образ не шёл совершенно. Большое количество претензий вынудило телеведущую и политика ответить, причём в матерной форме.

В нескольких словах содержалось замечание, касающееся того, как Ксении Собчак надоело подобное читать у себя на странице и выслушивать. Комментарии после этого знаменитость не закрыла, и подписчики, воспользовавшись этим, начали новый виток критики. Слова Собчак настолько их шокировали, что оскорблений в её адрес полилось ещё больше. Теперь к критике наряда присоединилось ещё и детальное рассмотрение характера знаменитости.

По мнению хейтеров, Ксению Собчак можно назвать «вечной хамкой», которую не изменила ни семья, ни попытки продвинуться в политике. Некоторые фанаты из числа самых преданных поддержали, впрочем, рассерженную звезду, подчеркнув, что с некоторыми людьми вежливо и общаться не возможно.

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