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Шансы стать главой семьи с детьми есть у холостяка с тонкой душой.

Андрею Губину звезды сулят отцовство, а нумеролог пророчит женитьбу. Клара Кузденбаева оценила шансы артиста связать себя узами брака. Эксперт раскрыла секреты личности загадочного холостяка и сделала сенсационное заявление. Оказалось, что Губин – одинокий человек, с тонкой организацией внутреннего мира.

Несмотря на свой статус холостяка, он к 45-47 годам встретит настоящую любовь. Далее есть шанс стать папой для деток, утверждает нумеролог. Несмотря на занятость и большую популярность, Андрей Губин всегда был человеком замкнутым. Артисты часто скрытны и одиноки. Их личности загадка для окружающих, истинные мысли и отношение к жизни они не разглашают всем окружающим.