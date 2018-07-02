Леонид Якубович признался, что не живет с женой

Сегодня, 01:30

Леонид Якубович в передаче «Честное слово» рассказал о взаимоотношениях с женой, проблемах со здоровьем, а также о том, что родным он запрещает смотреть «Поле чудес».

В передаче Юрия Николаева бессменный ведущий программы «Поле чудес» признался, что не пересматривает программы со своим участием, и не рекомендует их смотреть также своим родным. Еще горячо любимый 72-летний телеведущий поделился своими страхами «повториться в выражении лица». Несмотря на огромный опыт работы перед камерой, он до сих пор испытывает такой страх, так как не считает себя профессиональным актером.

Поделился мэтр со зрителями также тем, что из-за работы уже долгое время они с женой вынуждены жить порознь: он – в квартире в Москве, супруга с дочерью – на даче за городом. Временами Леонид Аркадьевич их проведывает, но случается это нечасто из-за катастрофической загруженности на съемках. Таким образом, Якубович признался, что не живёт с женой.

Еще одной темой разговора было похудание мэтра. По его собственным словам, три года назад при весе в 103 килограмма, здоровье его было очень неважным. Даже подъем на несколько ступенек давался с трудом. Одышка, сердечная недостаточность, повышенный сахар – вот целый букет недомоганий. Сейчас же похудевший Якубович делится своим простым секретом: как-то он привел дочь Варю на занятия по теннису и попробовал сам помахать ракеткой. Первая попытка, конечно, далась с большим трудом, но сейчас занятия теннисом буквально преобразили внешность Леонида Якубовича.

По слухам, дом в поселке «Пенаты» обошелся Якубовичу в 7 миллионов долларов.